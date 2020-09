Attendu avec la Guinée pour les matchs amicaux du mois d’octobre, Seydouba Soumah « Konkolet » a décliné sa convocation le jeudi dernier pour cause de blessure selon le sélectionneur national Didier Six. Sauf qu’il a joué ce lundi avec son club et a même été décisif.

Seydouba Soumah était censé être blesser depuis le jeudi passé, puisqu’il a même été remplacé en sélection nationale par le jeune Ibrahima Camara de Moreirense FC. Mais heureusement pour lui (malheureusement plutôt), il a rejoué ce lundi avec son club. Il a d’ailleurs été le principal artisan de la victoire du Partizan de Belgrade face à Bačka Palanka (2-1), passeur pour l’ouverture du score et en provocant le CSC qui emmène le second but.

Ce qui renvoi le sujet à son forfait avec l’équipe nationale guinéenne annoncé par son entraîneur il y’a quelques jours. Selon la FÉGUIFOOT, le joueur aurait inventé de toute pièce cette histoire de blessure pour éviter d’être avec la Guinée lors des prochaines journées FIFA : «Convoqué pour les deux matches amicaux du Syli national de Guinée prévus au mois d’octobre au Portugal, Seydouba Soumah ‘’Konkolet’’ qui évolue au Partizan Belgrade, a décidé finalement de bouder la sélection en inventant une fausse blessure. Sa participation au succès de son club ce lundi 28 septembre 2020 contre Backa Palanka (2-1) en Super Liga (Serbie), confirme cette thèse de blessure ‘’diplomatique’’ qu’il avait inventé pour ne pas prendre part aux deux matchs amicaux…» a annoncée l’instance.

Le joueur de 27 ans risque gros s’il a évidemment notifié qu’il était blessé sans l’être réellement. Mais connaissant Didier Six et son habitude des raisonnements non vérifiés, on gardera nos frustrations pour plus tard quant au comportement de Konkolet, du moins le temps d’avoir la version du joueur ou d’autres informations qui pourraient confirmer les faits.