Le collectif des avocats des victimes des massacres du 28 septembre 2009 a dénoncé ce lundi, le retard accusé dans la tenue du procès des massacres du 28 septembre au stade de même nom.

Le collectif des avocats de ces victimes l’ont fait savoir au cours de la cérémonie commémorative de cette date tenue ce lundi 28 septembre 2020 dans un complexe hôtelier de la place.

Me Alpha Amadou DS Bah l’un des avocats dénonce une mauvaise volonté du gouvernement guinéen de tenir ce procès.

« L’année passée, les conditions avaient été mises en place pour la tenue du procès notamment la construction d’un siège, aujourd’hui allez à la cour d’appel vous verrez que ce bâtiment est toujours en chantier depuis 11 ans nous sommes entrain de tourner en rond, c’est toujours le même discours, je vous rappelle que l’instruction a été clôturée depuis 2017 et rien n’a bougé. Je pense que la mauvaise foi est largement avérée. Au mois de juin, ce procès devrait avoir lieu mais malheureusement le coronavirus est venu donner des prétextes au gouvernement c’est ce qui est vraiment regrettable ».

Poursuivant, l’avocat membre du collectif des avocats des victimes du 28 septembre donne un ultimatum à l’État guinéen.

« Si après les élections présidentielles de cette année, le procès n’est pas tenue dans les meilleurs délais on aura plus d’autre choix que de saisir les juridictions sous régionales et internationales parce que la CPI est déterminée à accompagner le processus. Donc aujourd’hui il n’y a plus de raison pour retarder ce procès indéfiniment nous n’accepterons plus et si des mesures ne sont pas prises à temps nous aurons d’autre choix que saisir notamment la cours de la CEDEAO parce que nous ne pouvons plus attendre indéfiniment ».

Pour finir Me Alpha Amadou DS Bah promet de tout mettre en œuvre pour la tenue rapide du procès.

Madeleine Kotus