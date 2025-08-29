Après la violente agression dont il a été victime le lundi 25 août à Bomboly, le journaliste sportif de la RTG, Daouda Bah, est finalement sorti de son silence. Dans une publication sur sa page Facebook, il a relaté les circonstances de l’attaque et tenu à exprimer sa gratitude envers toutes celles et ceux qui lui ont témoigné leur solidarité.

« Du fond du cœur, je vous remercie pour votre mobilisation, vos prières et votre soutien suite à l’agression barbare dont j’ai été victime à Bomboly le lundi 25 août à 17 h après le service », a-t-il écrit.

Malgré les séquelles physiques et psychologiques, le journaliste rassure sur son état de santé et se veut optimiste. « J’ai mal, mais Alhamdoulillah, grâce à vos prières et votre solidarité, ma douleur s’apaise. Continuez à prier pour moi. Je garde la foi et l’espoir de recouvrer ma santé afin de continuer à servir ma Nation avec loyauté et détermination », a-t-il confié.

Depuis la Tunisie, où il bénéficie actuellement de soins, Daouda Bah a tenu à remercier les autorités pour leur implication dans sa prise en charge médicale. « Grâce à Dieu, je bénéficie d’une prise en charge totale par l’État, à travers Monsieur le Ministre de l’Économie et des Finances Mourana Soumah, avec l’implication de Monsieur le Ministre de l’Information et de la Communication Fanah Soumah », a-t-il précisé.

Touché par l’élan de solidarité qui s’est manifesté autour de lui, le journaliste en appelle enfin à un renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire. « Ce qui m’est arrivé ne devrait arriver à personne. J’appelle de tous mes vœux au renforcement de la sécurité sur l’axe et dans tout le pays », a-t-il lancé.