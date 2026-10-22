Guinée : l’enveloppe d’investissement britannique portée à près de 3 milliards de dollars

La cinquième édition du UK-West and Central Francophone Africa Trade and Investment Forum (WCAF V) s’est achevée sur une annonce importante pour la Guinée : l’enveloppe d’investissement du Royaume-Uni dans le pays passe de 1,8 à 2,7 milliards de livres sterling, soit environ 3 milliards de dollars. Une progression que les autorités guinéennes voient comme une marque de confiance, mais qui soulève aussi un défi de taille : traduire ces engagements financiers en projets concrets, en phase avec les ambitions du programme Simandou 2040.

À la clôture du forum, le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement durable, Ismaël Nabé, a salué cette évolution, qu’il considère comme un signal positif pour les perspectives économiques du pays. « Cette progression constitue un signal de confiance dans les perspectives économiques de la Guinée et dans les opportunités offertes par notre programme de transformation Simandou 2040 », a déclaré le ministre.

Au-delà du montant annoncé, l’enjeu est désormais de donner une traduction concrète à cette dynamique. Pour Ismaël Nabé, les investissements attendus doivent contribuer au développement du secteur privé, renforcer les capacités de production nationales et favoriser l’acquisition de nouvelles compétences. « Elle ouvre des perspectives renforcées de coopération économique et nous confie une responsabilité : transformer cette ambition d’investissement en projets concrets, en capacités productives et en transferts de compétences », a-t-il souligné.

Le ministre a également défini trois axes prioritaires pour la suite du partenariat avec le Royaume-Uni : concrétiser les projets évoqués durant le forum, encourager le transfert de technologies et inscrire les investissements dans une approche régionale. « À l’issue de ce forum, je voudrais proposer trois engagements pour la suite. Premièrement, transformer les échanges en projets concrets. Deuxièmement, faire du partenariat avec le Royaume-Uni un partenariat de capacités, en favorisant notamment le transfert de technologies. Troisièmement, inscrire les projets dans une ambition régionale, en renforçant les corridors, les chaînes de valeur et les complémentarités économiques », a-t-il indiqué.

Dans le même esprit, Ismaël Nabé a évoqué la signature d’un accord stratégique entre la Banque africaine de développement (BAD) et UK Export Finance. Selon lui, cette initiative doit permettre de mieux rapprocher les capacités de financement des exportations des besoins de développement du continent africain.

Pour le ministre, ces annonces n’auront toutefois de portée réelle que si elles débouchent sur des réalisations tangibles. « Ces deux annonces illustrent précisément ce que nous voulons construire : un partenariat qui dépasse les intentions, rapproche les moyens des besoins et fait de l’investissement un véritable levier de transformation », a-t-il affirmé.

La clôture du WCAF V ne marque donc pas la fin du processus, mais plutôt le début d’une nouvelle phase, tournée vers le suivi des engagements, la mobilisation des financements et la mise en œuvre des projets annoncés. Autant d’étapes qui permettront de mesurer les retombées concrètes de ce partenariat pour l’économie guinéenne et sa population. « Le véritable rendez-vous commence maintenant, à travers les échanges qui se poursuivront entre investisseurs et gouvernements, les projets qui seront approfondis, les financements qui seront mobilisés et les réalisations dont nos populations pourront constater les effets», a indiqué Ismael Nabé