Alors que le syndicat des transporteurs routiers demandent une prorogation pour le renouvellement des permis de conduire et carte grise, le gouvernement tient au respect de la date butoire prévue ce 31 août 2024.

Suite à la grève déclenchée par les conducteurs en début de semaine, un couloir de négociation a été ouvert au ministère des Transports. Gouvernement et syndicats se sont retrouvés, pour la deuxième fois ce jeudi 29 août, pour tenter d’aplanir les divergences. Mais les discussions se sont soldées par un échec.

Toutefois, le Secrétaire général du Syndicat des transporteurs routiers garde l’espoir qu’une solution sera trouvée. “En matière de syndicats, on ne peut pas avoir toutes les solutions à la fois, mais sur la doléance demandée suite à la correspondance qu’on a adressée au Ministre des Transports et au Gouvernement guinéen, le Secrétaire général nous a reçu et on lui a exposé ce qu’on veut. Mais comme rien n’a été conclu aujourd’hui, vous aurez le reste des informations sur la continuité”, a déclaré le syndicaliste.

“À nos camarades qui nous écoutent aujourd’hui, qu’ils retiennent que le dossier est sur la bonne voie. On nous a rassurés qu’on peut trouver la solution à notre demande, mais pour le moment on ne peut parler de satisfaction. On attend la promesse, puisque nous n’avons pas encore le document en main, mais on a l’espoir”, a-t-il ajouté, espérant qu’une solution sera trouvée avant la date butoire du samedi 31 août.