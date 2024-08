Mme Diallo Fatoumata Binta Baldé, mariée et mère de trois enfants, a été nommée ce mardi 27 août 2024, Conseillère chargée des infrastructures minières auprès du Ministre des Mines et de la Géologie, par décret du Président de la République, Général de corps d’armée, Mamadi Doumbouya. Cette nomination vient à point nommé, pour renforcer et étendre le développement des infrastructures, dans un secteur clé de l’économie nationale.

Avec plus de 15 ans d’expériences, tant au niveau national qu’internationale, Madame Binta s’impose comme une experte incontestée dans la gestion de grands projets publics, privés et institutionnels. Ayant travaillé dans des environnements bilingues et pluridisciplinaire, elle a géré plusieurs programmes d’amélioration du climat des affaires, de développement du secteur privé, et d’entrepreneuriat, tout en intégrant des dimensions de genre et de gestion communautaire.

Titulaire :

– d’une maîtrise en Stratégie Internationale et Diplomatie de la London School of Economics à Londres ;

– d’une Maîtrise en Administration Publique de la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs – Syracuse University aux Etats Unis ;

– d’un diplôme d’Etudes Supérieures en Administration des Affaires de la Jonh Molson Shool of Business – Concordia University au Canada;et

– d’une licence en Economie de l’Université de Montréal.

Binta Baldé possède une formation académique solide et diverse qui vient renforcer ses capacités à concevoir, planifier et exécuter efficacement des projets complexes et innovants à l’échelle nationale et internationale.

Récemment, en tant qu’Experte Senior au sein du Groupe de la Banque mondiale, elle a piloté l’intégration des questions de genre et d’entrepreneuriat dans les politiques de développement d’une douzaine de pays en coordonnant des projets dans la région du Sahel, soutenant notamment des initiatives en Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Tchad, Burkina-Faso, etc. Ses responsabilités incluent également le renforcement des réseaux entre entrepreneurs locaux et la Société Financière Internationale. Madame Binta a également géré des projets de grande envergure comme Responsable Logistique et Entreposage à Bolloré Logistics en Guinée.

Connue pour son orientation vers les résultats, Binta excelle dans la livraison de projets de haute qualité et à haute valeur ajoutée. Son leadership naturel, allié à une grande créativité, lui permet de proposer des solutions innovantes avec un impact mesurable. Son engagement et son éthique de travail lui valent une reconnaissance unanime parmi ses pairs. Elle est récipiendaire de plusieurs prix prestigieux pour son leadership et sa contribution au développement communautaire, tel que :

– Chevening Scholarship, 2022 ;

– Hubert H. Humphrey Fellowship (Fulbright), 2018 ;

– Crans Montana New Leader for Tomorrow, 2015 ;

– Mandela Washington YALI Fellowship 2015.

De 2016 à 2019, elle a contribué de manière significative au Ministère du Budget de Guinée, en structurant des programmes de mobilisation des recettes et en participant à la création du guichet unique pour le commerce extérieur. Plus récemment, elle a joué un rôle essentiel dans la mise en place du premier Tribunal de Commerce de Conakry et le développement de la première plateforme de mise en relation des fournisseurs et des grandes entreprises nationales et internationales en Guinée – la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats. Ses efforts dans l’autonomisation des femmes et l’engagement des jeunes, notamment à travers le programme « Crossover » incitant les femmes à travailler dans des secteurs essentiellement dominés par les hommes illustrent son dévouement à l’amélioration socio-économique de la Guinée et des personnes vulnérables.

Madame Binta incarne l’excellence dans la gestion de projets complexes et stratégiques. Sa récente nomination comme Conseillère pour les Infrastructures Minières atteste de son expertise et de son engagement inébranlable au service du développement de la Guinée.