La césarienne est une intervention chirurgicale que subissent plusieurs femmes enceintes ayant une grossesse compliquée. Comme toute intervention chirurgicale, elle comporte des risques pour la patiente. Pour connaître les précautions à prendre, à quel moment retomber enceinte après une césarienne, nous avons rencontré ce mardi 29 août 2023, Dr Ben Youssouf Keïta, médecin généraliste et chirurgien.

Guinée 360 : Qu’est-ce qu’une césarienne ?

Dr Ben Youssouf Keïta : La césarienne est une intervention chirurgicale effectuée pour sauver la vie d’un fœtus. Elle est pratiquée dans le but d’extraire le bébé lorsque l’accouchement vaginal est impossible.

Quand est-ce qu’il faut effectuer une césarienne ?

La césarienne est effectuée lorsqu’il y a des difficultés pour le bébé, se trouvant dans les entrailles de la maman de sortir. Soit parce que le bébé a une position difficile et il ne peut pas sortir, disons la position transverse, ou qu’il y a une disproportion entre la tête du fœtus et le bassin de la maman qu’on appelle disposition fœto-maternelle ou quand il existe un placenta juste en dessus de la tête du fœtus l’empêchant de sortir, ou qu’il y a une souffrance parce que la maman a subit un accident et qu’elle a des difficultés à accoucher et que la vie de l’enfant est en danger.

Quelles sont les conséquences de la césarienne ?

Sur le côté médical : il y a des risques que lors de l’intervention chirurgicale qu’il ait saignements. Que la femme souffre d’anémie, ou que la cicatrisation ne se passe pas normalement. Et si la césarienne n’est pas pratiquée dans une condition idoine de stérilité, de transfusion sanguine et autre, il se peut que la femme qui est rentrée sans aucune maladie ressorte avec une maladie. Ça peut être le VIH, l’hépatite ou la syphilis, en tout cas des maladies transmises à travers le sang ou les matériaux non stérilisés. Pour la patiente, il est indiqué qu’une fois la femme césarisée, les prochaines séances d’accouchement doivent être par césarienne.

Quelles sont les précautions à prendre après une césarienne ?

Une fois que la femme césarisée et qu’elle est sortie sans problème, c’est d’éviter de retomber rapidement encore en grossesse. Il faut donc donner le temps à la structure organique qui est l’utérus et même la paroi abdominale de se reconstituer parfaitement donc il faudra attendre deux (2) ans au minimum avant de concevoir pour éviter tout risque.

Avant, la césarienne était pratiquée trois (3) fois sur une seule femme. Aujourd’hui, est-ce que la médecine a connu des évolutions ?

En Guinée aujourd’hui avec l’évolution de la médecine, des spécialistes en gynécologie bien expérimentés estiment que la césarienne peut-être pratiquée cinq (5) fois sur la même patiente. Mais une fois de plus je reviens la dessus toute intervention chirurgicale comporte des risques et des risques mortels autant donc qu’on peut éviter de se soumettre à l’épreuve de la chirurgie mieux est.

La césarienne dure combien de temps ?

Chez un chirurgien bien expérimenté avec une longue expérience, elle a besoin de cinq (5) à dix (10) minutes. Il se peut même que le coup de bistouri à l’extraction du fœtus ne prend qu’une (1) à deux (2) minutes ni plus ni moins. Donc c’est le pansement jusqu’à la sortie de la patiente qui prend jusqu’à dix (10).

Est-il possible qu’il y ait des complications lors d’une césarienne ?

Il est bien possible qu’il y ait des complications lors d’une césarienne ou après la césarienne. Lors de la césarienne la patiente peut saigner abondamment jusqu’à avoir besoin d’une transfusion sanguine et s’il n’y a pas de sang cela relève d’une complication grave, certaines peuvent être anémiées. En dehors de cela, il arrive que la patiente ne réagit pas à l’anesthésie. Après la césarienne ce qui peut arriver comme complication, la plaie peut s’infecter, il peut y avoir une éventration, il peut y avoir des cicatrices qu’on appelle vicieuse etc.

Qu’est-ce qui serait la cause de cette complication ?

La cause dépend des dispositions prises, ou les dispositions qui n’ont pas été respectées afin d’effectuer une césarienne. Les causes sont nombreuses.

Quelle est la meilleure position pour dormir après une césarienne ?

La meilleure position est de se coucher sur le dos dès après l’intervention chirurgicale. Le lendemain après avoir récupéré toutes vos capacités vous pouvez vous coucher sur le bras droit ou d’un côté selon votre convenance. Mais les premières heures il faut être sur le dos.

Après la césarienne, le ventre reste gros, pourquoi cela ?

Ce n’est pas la règle, c’est l’exception. Après la semaine, voir les mois, le ventre va redevenir normal. Vous pouvez être césarisée plusieurs fois sans avoir le ventre gros.

Quand peut-on monter les escaliers après une césarienne ?

Cela dépend de votre constitution physique, de votre volonté et des conditions dans lesquelles votre intervention chirurgicale a été réalisée. Si c’est sans complications dans les 72 heures vous pouvez le faire, mais s’il y a des complications alors le médecin ou la sage femme le déterminera. Il y a pas de jour spécifique pour cela.

Plusieurs personnes se demandent après une césarienne quand est-ce qu’on peut reprendre les activités sexuelles ?

Après l’intervention chirurgicale, il faut 3 mois après. En ce moment vous avez bien récupéré, vous avez commencé à revoir vos menstrues et vous pouvez reprendre vos activités sexuelles en évitant de tomber enceinte. Il faut surtout attendre deux (2) ans pour refaire les enfants pour votre propre santé.

Il y a des spéculations qui disent que quand on sort d’une césarienne, il y a plein d’objets lourds et de vêtements serrés qu’on ne peut pas prendre et porter. Êtes-vous d’accord ?

Je ne suis pas d’accord, tout cela dépend de votre constitution et de l’épreuve que vous avez passez . Si vous avez subi une césarienne alors que vous êtes une grosse personne avec beaucoup de graisse, votre masse corporelle dépasse les 25 kilogrammes par mètre carré. Vous comprendrez-là que vous ne devez pas porter des habits serrés, ni des objets lourds. Si votre masse corporelle est entre 18 et 25 ayant subi une césarienne sans complications vous pouvez porter des habits serrés et des objets lourds en un mot cela dépend de votre reconstitution après la césarienne.

Certaines même estiment que quand tu subis une césarienne tu deviens une personne à moitié active, que répondez vous à ces gens-là ?

Toute personne qui subit une intervention chirurgicale pendant les trois (3) premiers mois devient une personne à moitié active parce que vous avez subi un traumatisme après cela vous reprenez votre vie normale. Et vous pouvez mener toutes vos activités.

Aujourd’hui plusieurs femmes préfèrent la césarienne même sans l’avis du gynécologue qu’à l’accouchement naturel. Comment vous trouvez cela ?

C’est vrai il y a beaucoup de femmes qui se livrent à cela pour des raisons de faciliter pour ne pas passer par l’épreuve de l’accouchement. Pourtant il est dit dans le Coran que la femme doit passer cette épreuve non seulement pour savoir que la vie n’est pas une mince affaire, mais aussi avoir des liens très fort de sentiments entre elle et l’enfant qu’elle va accoucher dans la douleur. Et si vous ne voulez pas accoucher dans la douleur je vous conseillerais de faire l’épidurale et là, vous pouvez accoucher sans douleur. Mais choisir la césarienne alors que rien ne vous y oblige c’est un risque que vous courez en tout cas moi je ne vous le conseille pas.

Que conseillerez-vous à ces dames ?

Je conseillerais à toutes ces femmes d’éviter les mariages précoces. Lorsque vous contractez une grossesse consulter un gynécologue et confier vous à une sage-femme. Au cours du 8e et 9e mois, faites une activité physique qui vous aidera à accoucher sans problème. Si vous devriez obligatoirement être soumise à la césarienne, le médecin vous le dira bien avant. Et si vous désirez par convenance avoir votre bébé par césarienne sans avis d’un médecin c’est un risque que vous prenez. Sans vous en décourager je vous souhaite bonne chance.