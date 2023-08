Les Forces vives de Guinée (FVG) projettent une manifestation le 5 septembre 2023, jour qui marque l’an 2 du CNRD au pouvoir. Intervenant chez nos confrères de FIM FIM, Dr Diao Baldé, un des vice-présidents de l’ANAD, a décliné quelques activités prévues ce jour sur le terrain, par les acteurs politiques pour davantage dénoncer la gestion unilatérale de la transition.

Le 5 septembre le Cnrd organise un concert de paix et de l’unité pour marquer ses deux années au pourvoir. Le même jour, les Forces vives organisent une marche pacifique à Conakry. Dr Diao Baldé, l’un des vice-présidents de l’ANAD, coalition politique membre des FVG explique le motif.

« Si certains manifestent par rapport au bilan réalisé par la réjouissance, c’est bien. Mais nous également, nous manifestons par rapport à ce bilan, nous allons dénoncer ou en tout cas annoncés ce qui a été fait et en même temps interpeller les gens sur ce qui n’est pas fait par rapport au discours du 5 septembre, au respect de la charte de la transition, à la liberté individuelle et collective, au niveau d’évolution des dossiers judiciaires, et à l’évolution du processus de la décentralisation »,a-t-il expliqué dans l’émission mirador chez nos confrères de Fim Fm.

Parlant de ce qui est prévu lors de cette journée du 5 septembre qui marque aussi le 2ème anniversaire de la prise du pouvoir du CNRD, Dr Diao Barry affirme qu’il y aura tout un programme. «Il y aura des conférences de presse, on va animer dans les quartiers, dans nos sièges, également manifester à travers des pancartes pour alerter le CNRD, leur dire attention, voilà ce que vous nous avez promis. Donc c’est pour les interpellés par rapport au discours du 5 septembre et ça, nous allons le faire avec des frais pacifiques, avec une forte sensibilisation de nos populations. Si certains manifestent pour un bilan positif, il y a certains qui pensent que ce bilan est mitigé. Il ne faudrait jamais qu’on conteste ceux-là qui manifestent. Nous voulons que le fair-play accompagne toutes nos actions le 5 septembre prochain ».

Il faut rappeler que le 13 mai 2022, le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) avait interdit toute manifestation sur la voie publique jusqu’à la période des campagnes électorales.