Le leader de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Sidya Touré, a réagi suite aux arrestations de 2 leaders du Front National pour la Défense de la Constitution dans la nuit du mardi 8 juillet 2024.

Les détentions d’Oumar Sylla, alias Fonike Mengue, et de Mamadou Billo Bah, ont suscité une onde de choc au sein de la classe politique guinéenne. Sidya Touré n’a pas mâché ses mots en qualifiant ces arrestations de “kidnappings”, un terme fort qui reflète son indignation face à ce qu’il considère comme des actes de répression politique.

« Les kidnappings de Fonike Mengué et Billo Bah, tous deux du FNDC, sont injustifiés et ne feront que renforcer l’unité des Guinéens autour des valeurs et principes visant à rétablir l’ordre constitutionnel», a-t-il déclaré dans un post Facebook.

La société civile et plusieurs organisations de défense des droits humains et de partis politiques ont rejoint Sidya Touré dans sa dénonciation de ces arrestations.