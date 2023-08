Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation, s’est exprimé sur la question liée au bénévolat, dans la gestion des affaires étatiques. Mory Condé estime qu’il faudrait désormais payer les chefs de quartier et leur sortir du bénévolat.

Dans l’esprit de la refondation et des réformes engagées par le gouvernement de la transition, Mory Condé souligne qu’il faudrait mettre fin au système de bénévolat en mettant en place un mécanisme permettant de rémunérer les personnes qui agissent au nom de l’État.

«Dans l’esprit de la refondation et des réformes qui sont engagées et qui devaient normalement continuer tant que possible dans notre pays, nous devons mettre fin à tout système de bénévolat dans les fonctions qui nécessite des prises de décisions. Mettre en place de véritables mécanismes permettant de rémunérer ceux-là qui doivent agir au compte de l’État et des citoyens. Les débats vont se poursuivre avec les cadres du ministère de l’administration du territoire et les élus locaux, pour moi toute personne qui doit agir au nom et au compte de l’État doit sortir du bénévolat, pour prévoir des prises en charge. C’est ce qui permet de faire la répression avec ses personnes lorsqu’elles vont fauter», a martelé le ministre, dans l’émission mirador de FIM FM.