Le responsable des opérations et celui des stratégies et planification du Front national pour la Défense de la Constitution ont été reçus par le Cabinet Bourdon à Paris.

Ibrahima Diallo et Sékou Koundouno tous acteurs de la société civile disent être venus dans la capitale française pour passer en revue l’évolution des dossiers judiciaires du FNDC en instance, mais aussi et surtout décliner les nouvelles perspectives auprès des instances judiciaires internationales et autres.

«Vous savez, nous collaborons avec le Cabinet Bourdon depuis le début du combat du FNDC. Ceux qui sont morts pendant les manifestations contre le troisième mandat, nous allons nous battre pour leur rendre justice. Nous sommes dans cette logique. Nous allons nous battre pour que ceux qui ont contribué au recul démocratique dans notre pays soient punis», a expliqué Ibrahima Diallo.

Publicité

Poursuivant, le responsable des stratégies du front contre le 3e mandat en Guinée, déclare que les responsables du FNDC sont individuellement positionnés au niveau de la Cour Pénale Internationale (CPI):

«Il y a des sanctions collectives et d’autres types de sanctions sur lesquelles nous travaillons auprès des juridictions internationales. Pour faciliter la prise de ces sanctions-là, il y a des institutions européennes et américaines à saisir. C’est pour cela, nous débutons notre mission par Paris, et nous allons continuer également sur Bruxelles ensuite les Nations unies», a fait savoir cet acteur de la société civile ce jeudi dans l’émission «Tolk politique» sur FIM FM.