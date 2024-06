Le secrétaire général par intérim du PDG-RDA dénonce le retour du traditionnel tour à tour dans la fourniture de l’électricité en Guinée.

Dans un communiqué ce vendredi, 28 juin 2024, la société Électricité de Guinée (EDG), a informé la population que la desserte sera altérée un jour sur deux entre 18h00 et 00h00, dans la ville de Conakry, Coyah, Forécariah, Kindia, Mamou et Boké (Kamsar).

Pour Oyé Beavogui, cela traduit l’échec de la gouvernance actuelle dans la politique énergétique, dénonçant une situation “incompréhensible”, d’autant plus qu’elle intervient en pleine saison hivernale.

“Le communiqué d’EDG n’est rien d’autre que l’aveu de l’échec de la politique énergétique des autorités, plus précisément du gouvernement actuel. La refondation sur le plan énergétique aurait eu tout son sens si la desserte électrique dans les ménages partait au-delà du taux enregistré par les populations avant le 5 septembre 2021. Cet aveu d’échec de la part d’EDG et du département chargé de l’énergie permet au peuple dans sa majorité de ne plus comprendre et admettre les grands théorèmes qu’ils avancent parce que tout simplement, nous sommes en saison hivernale”.

Selon Oyé Beavogui, peu importe les moyens que les autorités y mettront, le peuple ne demande que d’avoir l’électricité à temps plein.

A ce stade de la crise, ce responsable du PDG-RDA pense qu’ “il devient impératif pour le président de la transition de prendre les choses à main et de procéder à l’utilisation rationnelle des moyens en mettant en place des structures adaptées non seulement aux objectifs assignés à l’économie, mais aussi au contexte transitionnel solution à court ou moyen terme pour régler définitivement ce problème”, a lancé M. Beavogui sur son compte Facebook.