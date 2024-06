Dans une interview accordée à Jeune Afrique et publiée ce samedi 29 juin 2024, Cellou Dalein Diallo, leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a déclaré son intention de rentrer à Conakry malgré les poursuites judiciaires qui pèsent contre lui dans l’affaire Air Guinée.

Après deux ans d’exil, l’ancien Premier ministre est déterminé à revenir dans son pays, quitte à faire face à une possible incarcération. Cellou Dalein Diallo est poursuivi dans le cadre de la vente d’un Boeing de l’ancienne compagnie Air Guinée, une opération de privatisation datant de 2002. Il dénonce ces poursuites comme étant infondées et politiquement motivées, affirmant qu’elles sont couvertes par la prescription et que ceux impliqués ont reconnu qu’il n’avait joué aucun rôle.

Cependant, il soutient que la junte au pouvoir a instrumentalisé la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) pour le poursuivre.

« Tout le monde sait que ce sont des poursuites fantaisistes. Cette opération de privatisation a eu lieu en 2002 et ceux qui y ont travaillé sont couverts par la prescription. Ces derniers ont reconnu que je n’avais joué aucun rôle, mais cela n’intéresse pas la junte car la CRIEF a été instrumentalisée pour me poursuivre. Face à cette volonté de neutraliser les acteurs politiques, j’ai pris mon temps, mais soyez certains que je vais rentrer. L’exil ou la prison, cela fait partie des risques lorsque l’on décide de faire de la politique en Afrique », a-t-il déclaré.

La décision de Diallo de rentrer en Guinée malgré les risques démontre sa détermination à ne pas rester éternellement à l’étranger et à affronter les défis politiques de son pays.