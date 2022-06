Menacée notamment par les conditions météorologiques du pays hôte, la Côte d’Ivoire, la CAN 2023 pourrait finalement connaître un aménagement dans son calendrier initial. Des réflexions portées sur le sujet sont en cours à la CAF et une décision pourrait tomber ce 10 août.

Les réalités actuelles de la Côte d’Ivoire (qui connaît de très fortes précipitations avec des inondations) ont réactivées les débats autour du calendrier de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue du 23 juin au 23 juillet 2023.

A un an du tournoi, le risque plane et l’instance dirigeante du football africain a pris conscience que programmer la compétition en pleine saison des pluies n’était pas une si bonne idée.

Dans une interview accordée au journal le Monde, Veron Mosengo-Omba évoque la situation : « Nous l’envisageons, cela fait partie des possibilités. Nous avons demandé aux météorologues ivoiriens de nous faire un rapport sur l’historique des précipitations en Côte d’Ivoire en juin et juillet, mais également de nous faire part de leurs projections… » a confirmé le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba au journal Le Monde.

Même son de cloche du côté du pays-hôte, où le président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Idriss Diallo, affirmait récemment :

«La CAF ne nous a pas sollicités, mais quelle que soit sa décision, nous l’appliquerons, c’est sa compétition. Nous ne sommes pas opposés (à un changement de dates)… »

Après la CAN 2021, disputée avec une année de retard à cause de la pandémie de Covid-19, la CAN 2023 pourrait également connaître un gros chamboulement. Une décision tombera ce 10 août lors de la 44e Assemblée Générale Ordinaire de la CAF à Arusha, en Tanzanie.