De nos jours, les forages poussent comme des champignons dans des ménages à Conakry. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la préservation de la nature. Le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, préoccupé par la question, estime qu’il est temps de prendre des dispositions pour éviter le pire.

Dans son discours à l’occasion de la déclaration de politique générale du gouvernement lundi 27 mai 2024, le président de l’organe législatif de la transition, a mentionné que des politiques écologiques novatrices pourraient préserver et mettre en valeur les ressources naturelles de la Guinée pour les générations futures. Dans ce sens, il soutient que les politiques minières et d’urbanisation devraient « cesser d’être intrusives et nocives pour notre environnement ».

Sur le plan énergétique, Dansa Kourouma et les conseillers nationaux de la transition croient qu’il faut « repenser la politique énergétique en luttant d’abord contre les déperditions, en investissant massivement dans le transport de l’énergie, dans la lutte contre la vétusté des réseaux ».

Pour ce faire, le patron du CNT estime que la politique énergétique doit « réinventer son mix énergétique, par l’association à notre parc de barrages hydroélectriques, un dispositif solaire et éolien ».

Parlant de la desserte en eau, Dr Dansa Kourouma indique que des dispositions « plus intelligentes doivent être envisagées pour améliorer et étendre l’adduction, en même temps, freiner la prolifération destructrice des forages. A ce sujet, nous recommandons de procéder à une cartographie des forages pour endiguer cette tendance ».