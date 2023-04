Le Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN), a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 29 avril 2023. Le président dudit parti Lansana Kouyaté, a mis l’occasion à profit pour s’exprimer sur le retrait des Forces vives de Guinée des négociations avec le gouvernement.

« Les forces vives ont leurs mots à dire, mais de la façon la simple et directe. Le pays n’avance pas avec une épée Damoclès sur la tête. Ils (FVG ndlr) ont décidé aujourd’hui de rompre avec les religieux et le Pm, et cela malgré les efforts des facilitatrices et Bernard Goumou. Sachez que j’ai été surpris d’entendre cette nouvelle», a martelé l’ancien premier ministre.

Pour Lansana Kouyaté, le dialogue doit aller au-delà même de la transition. Pour lui, même dans un régime normal, il faut qu’il y ait le dialogue. Et cela ne demande pas seulement qu’il ait un médiateur, parce que dit-il : « prévoir est facile, mais prévenir est très difficile. Même si j’ignore tout le contenu de la rencontre qui a eu lieu entre eux, la seule chose que je sais, est que le gouvernement a fait des efforts pour qu’ils viennent. Et le dernier rapport du PM, il nous a dit que les premiers obstacles sont en trains d’être levés les uns après les autres et cela m’a donné beaucoup d’assurance et que finalement on se retrouvera autour de la table. Nous souhaitons çà. Seul Dieu sait qui sera président, donc il faut aller rapidement, mais aussi doucement. »