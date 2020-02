Report des élections: « J’ai toujours dit que les questions africaines doivent être reglées par les Africains », défend Alpha Condé

Le scrutin couplé du 1er mars a été reporté par le président de la République vendredi soir. Pour défendre ses arguments en face des militants du RPG au lendemain de ce report, Alpha Condé a fait savoir qu’il s’agit du respect des principes démocratiques comme le veulent les institutions africaines.

Le président du RPG Arc-en-ciel a exhorté les militants du parti à profiter pendant les deux semaines du report afin de renforcer les sensibilisations de porte-à-porte, pour inviter leurs concitoyens à retirer leurs cartes d’électeurs.

Il a en outre convaincu les militants du RPG sur la fiabilité du fichier électoral: « nous avons aujourd’hui le logiciel le plus performant qu’existe en Afrique. Ce logiciel, personne ne l’a(…). Il enlève les morts, les mineurs et tu ne peux pas t’inscrire deux fois, donc si y a un doute qu’on veut voler, il faut qu’on montre à la face du monde qu’on ne vole pas et qu’on organise des élections transparentes ».

Sur le report des législatives couplées au référendum, professeur Alpha Condé a démontré que la Guinée a toujours été un pays panafricain, qui a toujours joué un rôle primordial pour la démocratie des autres pays: » j’ai toujours dit que les questions africaines doivent être réglées par les Africains. Donc quand nos amis Africains veulent savoir si notre fichier est transparent je leur dis de venir(…). Vous venez constater vous même qu’il n’y a pas de doublon et pas de mort ni de mineurs », a-t-il rajouté.

Le Chef de l’Etat a rappelé que la Guinée qui est passée glorieuse à la CEDEAO et l’UA, ne peut pas se permettre d’avoir « certains comportement au sein de ces institutions ».

Adama Hawa Bah