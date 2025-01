Alors que les combats font rage dans la ville de Goma, à l’est de la République Démocratique du Congo (RDC), entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les Forces armées congolaises (FARDC), le président rwandais Paul Kagamé a évoqué la nécessité d’un cessez-le-feu.

Au moins 17 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées depuis dimanche 26 janvier 2025 dans des combats farouches pour le contrôle de la ville, selon des Ong locales.

C’est dans ce contexte que le secrétaire d’état américain, Marco Rubio et le président Paul Kagamé se sont entretenus au téléphone à l’effet de faire taire les armes.

J’ai eu une conversation productive avec le secrétaire Rubio @SecRubio sur la nécessité d’assurer un cessez-le-feu dans l’est de la RDC et de s’attaquer aux causes profondes du conflit une fois pour toutes, et sur l’importance d’approfondir nos liens bilatéraux sur la base du respect de nos intérêts nationaux respectifs. Je me réjouis de travailler avec l’administration Trump pour créer la prospérité et la sécurité que les populations de notre région méritent”, a écrit Kagamé sur X.