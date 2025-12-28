Alors que les opérations de dépouillement se poursuivent à travers le pays après la fermeture des bureaux de vote, la Direction générale des élections (DGE) s’est félicitée du bon déroulement du scrutin présidentiel tenu ce dimanche 28 décembre 2025 en Guinée. L’institution chargée de l’organisation et de la supervision du processus électoral a, dans le même temps, invité l’ensemble des candidats à accepter les résultats qui sortiront des urnes.

Dans un communiqué publié à l’issue de la journée électorale, la DGE a souligné la portée de cette échéance pour la démocratie guinéenne. « Ce dimanche 28 décembre 2025, la Guinée a franchi une étape importante de sa vie démocratique avec l’élection présidentielle », indique l’institution.

Selon la DGE, après s’être acquittée de son devoir civique, la directrice générale des élections, Djénab Touré, a effectué une tournée dans plusieurs bureaux de vote afin d’apprécier les conditions de déroulement des opérations sur le terrain. L’institution dit avoir constaté un climat globalement apaisé tout au long de la journée électorale. « Le climat observé était apaisé et serein, traduisant la maturité démocratique des citoyens », se félicite-t-elle.

Profitant de cette occasion, la DGE a lancé un appel solennel à l’ensemble des acteurs politiques et aux électeurs. « La DGE invite tous les acteurs politiques, candidats et citoyens à respecter les résultats issus des urnes pour préserver la paix sociale et assurer le bon déroulement du processus électoral », a-t-elle déclaré.

À travers cette sortie, la Direction générale des élections entend rassurer les candidats en lice ainsi que l’opinion publique, tout en appelant à la responsabilité collective afin de prévenir d’éventuelles tensions ou contestations à l’issue de la proclamation des résultats officiels.