La Direction générale des élections (DGE) a annoncé une prorogation exceptionnelle de l’heure de clôture des bureaux de vote jusqu’à 19h00 sur l’ensemble du territoire national. Cette décision, rendue publique alors que le dépouillement avait déjà commencé dans plusieurs centres, a provoqué une certaine confusion parmi les électeurs et les acteurs électoraux.

Selon le communiqué officiel, la prorogation a été décidée « à titre exceptionnel et pour les besoins du bon déroulement du scrutin ». Pendant cette période supplémentaire, les présidents des bureaux de vote sont tenus d’assurer la continuité des opérations électorales, conformément à l’article 96 du Code électoral.

Dans plusieurs bureaux de vote, les électeurs présents ont été surpris par cette annonce. Certains avaient quitté les lieux en pensant que le scrutin était terminé, tandis que d’autres ont dû reprendre le chemin des urnes pour voter avant la nouvelle heure de clôture. Des présidents de bureaux de vote ont, pour leur part, dû gérer les situations d’incompréhension et réorganiser le déroulement du dépouillement déjà engagé.

La DGE a précisé que l’ensemble des acteurs électoraux, y compris les directeurs régionaux, préfectoraux et communaux des élections, ainsi que les chefs de services communaux et les présidents de bureaux, sont chargés de mettre en œuvre cette décision sur le terrain.

Cette prorogation intervient alors que la participation électorale dans plusieurs centres de Conakry et des régions reste inégale, certains bureaux ayant enregistré une affluence relativement faible tandis que d’autres ont connu des files d’attente importantes.

La situation souligne les difficultés d’information et de coordination qui peuvent surgir lors des scrutins en Guinée, même dans un contexte de déroulement globalement pacifique.