Le président du parti Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) s’est adressé à ses militants ce samedi 28 décembre 2024 par vidéoconférence. Cellou Dalein Diallo appelle ses soutiens à continuer le combat pour l’instauration d’une véritable démocratie en Guinée.

L’ancien premier ministre qui vit en exil depuis des années maintenant, a déploré le fait que le régime du CNRD s’oppose à toutes voix dissonantes. Selon lui, malgré les “abus” et les “exactions” contre ceux qui s’opposent à la junte au pouvoir, “exposent leur vie, l’UFDG n’a jamais renoncé à son combat.

“Malgré les risques, il faut qu’on continue le combat. Nous ne nous battons pas pour nous, nous nous battons pour la Guinée. Nous nous battons pour l’avènement d’une société démocratique dans notre pays, d’une société respectueuse des droits humains et de liberté fondamentale. Nous voulons une Guinée de paix et il n’y a pas de paix sans justice. C’est pourquoi nous nous battons contre un régime qui a renoncé à tous ses engagements”, a martelé Cellou Dalein Diallo.

Faisant allusion aux cas de Foniké Mengue, Billo Bah et de Marouane Camara, le leader de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD) appelle ses militants à la vigilance.

“Je sais que vous êtes tous exposés à une arrestation demain, peut-être même à une disparition, on ne le souhaite pas. Les Guinéens comptent sur nous. (…) Vous avez vu ce qui s’est passé récemment au Ghana, ce qui s’est passé au Sénégal, qui sont des pays exemplaires en matière de démocratie. Nous voulons que notre pays soit comme ça, qu’il y ait l’altérnance à travers les urnes, qu’il y ait l’accession au pouvoir par les urnes, avec des élections transparentes et crédibles, pour que le peuple puisse choisir ses dirigeants et les sanctionner par les urnes si nécessaire, sans la violence, sans la discrimination, sans le tribalisme que nous connaissons”, a martelé l’ancien Premier ministre.