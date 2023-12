Cela fait plus d’un mois maintenant depuis que le Colonel Pépé Célestin Bilivogui a été enlevé et conduit à une destination inconnue. N’ayant aucune nouvelle de leur client, ses avocats sollicitent l’implication des organisations de défense des droits de l’homme pour sa localisation et sa libération.

Dans le communiqué rendu public ce jeudi 28 décembre 2023, les avocats du colonel Pépé Célestin Bilivogui, indiquent que l’officier a été enlevé à son bureau au service de pensions militaires à Kaloum par un groupe de gendarmes le 08 novembre 2023. Et depuis lors, toutes les démarches pour le retrouver sont restées infructueuses.

