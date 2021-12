Dans une récente communication faite sur l’évolution de la crise sanitaire en Guinée, l’Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé la flambée des cas de contamination liés à la pandémie de Covid-19 en Guinée. Suite à cette sortie, les spécialistes de santé ont affiché leurs inquiétudes, surtout à cette période des fêtes de fin d’année, qui connaitra d’intenses mouvements chez les citoyens.

L’ancien président de la commission santé à l’Assemblée nationale s’est dit préoccupé surtout par le fait que cela intervient dans la période des fêtes de fin d’année. Un moment, rappelle-t-il, où il y aura nécessairement un mouvement des personnes de Conakry vers l’intérieur et de l’extérieur du pays.

« L’humanité doit apprendre à vivre avec la Covid-19, parce que c’est un virus qui n’était pas connu auparavant. Alors le virus vient avec plusieurs mutations. Chaque température vient avec un nouveau variant. Donc cela ne me surprend pas que la maladie réapparaisse en Guinée après la période d’accalmie. Cela s’explique par deux raisons. Premièrement, c’est l’Harmattan. Avec l’Harmattan l’air devient fluide et plus concentré. Deuxièmement, il y a des Guinéens de l’étranger qui reviennent pour les fêtes de fin d’année. Certains peuvent revenir avec la maladie. Donc c’est pour tous ces motifs là qu’il n’est pas exclu que la Covid-19 revienne avec les nouveaux variants« , a expliqué le docteur Ben Youssouf.

Pour éviter de contracter le Coronavirus notamment pendant ces moments de fêtes de fin d’année, le médecin a fait des recommandations: « Il faut se protéger, porter les masques en public et pour ne pas avoir la forme grave de Covid-19, il faut se faire vacciner. »