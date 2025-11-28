Michel Pépé Balamou, 2ᵉ Secrétaire Général Adjoint de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG) et leader du Syndicat National de l’Éducation (SNE), a annoncé ce vendredi 28 novembre 2025 sa démission, dénonçant une dérive interne marquée par « la gestion opaque » et « des intérêts personnels » au sein de la centrale syndicale. Il menace également de désaffilier le SNE de l’USTG, suscitant une profonde inquiétude dans le paysage syndical guinéen.

Dans une lettre adressée au Président et au Secrétaire Général de l’USTG, il justifie sa décision : « C’est avec regret que je vous présente, par la présente, ma démission de mon poste de 2ᵉ Secrétaire Général Adjoint chargé de la Formation et de l’Éducation Ouvrière au sein du Bureau Exécutif National de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG). »

Michel Pépé Balamou dénonce notamment un détournement de mission au sein de la centrale syndicale : « Je constate que notre centrale syndicale ne défend plus les intérêts matériels et moraux des travailleurs de Guinée, mais se consacre désormais à des intérêts personnels inavoués. »

Il critique aussi la récente note circulaire de l’USTG, qui invite ses affiliés à suspendre les mouvements de grève jusqu’au 31 janvier 2026, qualifiant cette décision de « violation flagrante de la Convention 87 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. »

Dans sa lettre, il pointe la mauvaise gouvernance interne : « La gestion opaque des affaires internes, la discrimination flagrante dans le traitement des fédérations syndicales et syndicats nationaux affiliés, ainsi que le clanisme érigé en mode de gestion et gouvernance syndicale, sont des pratiques contraires aux valeurs essentielles de la lutte syndicale : la justice sociale, la solidarité, l’intégrité, la transparence, l’équité, la reconnaissance des efforts par la promotion de l’excellence et du mérite. »

Michel Pépé Balamou annonce par ailleurs que le SNE pourrait envisager sa désaffiliation de l’USTG, après consultation de son Bureau exécutif national et des responsables syndicaux des communes de Conakry et des préfectures. « Vous serez officiellement saisis par un courrier qui fera état de la désaffiliation ou non du SNE à l’USTG », conclut-il.

Son départ intervient alors que le gouvernement et le mouvement syndical guinéen sont autour de la table pour tenter de trouver une solution à la crise qui secoue le système éducatif guinéen depuis quelques semaines.