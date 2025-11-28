Le Front démocratique de Guinée (FRONDEG) dénonce un refus d’autorisation de la part du président de la délégation spéciale de Matoto concernant la tenue de son meeting d’ouverture de campagne, prévu le 30 novembre 2025 dans cette commune de Conakry.

Dans un communiqué rendu public, la formation politique affirme avoir suivi la procédure légale en informant officiellement les autorités locales, mais estime la réponse reçue « suspecte » et révélatrice d’un manque d’impartialité.

Dans sa déclaration, le FRONDEG explique avoir adressé une notification officielle au président de la délégation spéciale, conformément au code électoral. La réponse des autorités, reçue ce vendredi, soulève selon le parti « un doute légitime quant à l’équité dans le traitement réservé aux différents candidats » à la présidentielle du 28 décembre 2025.

Le Front juge « surprenant » que le président de la délégation spéciale affirme ne pas connaître la candidature d’Abdoulaye Yéro Baldé ni l’existence même du parti. Le mouvement y voit « une forme manifeste de mauvaise foi » et évoque des « velléités de blocage ».

Dans la lettre adressée au FRONDEG, le président de la délégation spéciale accuse réception de la demande mais précise ne pas être en mesure d’autoriser la tenue du meeting. Il estime nécessaire de recevoir au préalable « toutes les informations » relatives à la formation politique et à son candidat officiellement retenu par la Cour suprême.

« Je ne saurais autoriser l’encadrement de votre marche politique prévue le 30 novembre 2025 sur le territoire de ma commune », écrit-il, tout en assurant rester « disponible ».

Ce désaccord intervient à quelques heures du lancement officiel de la campagne électorale. Le Front Démocratique assure qu’il fournira des informations supplémentaires, mais maintient que le refus de la mairie constitue “une entrave injustifiée”.

Le parti n’a pas encore indiqué s’il maintenait son meeting ou s’il comptait saisir d’autres autorités compétentes.