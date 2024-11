Orange, le géant français de la téléphonie mobile, s’associe à OpenAI et Meta pour affiner les modèles de langage afin de mieux comprendre et développer les langues régionales d’Afrique, qui ne sont actuellement pas intégrées dans les modèles d’IA générative.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’inclusion numérique, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, où Orange est fortement implantée, la compagnie lancera cette initiative début 2025. L’objectif est de permettre aux principaux programmes d’IA de communiquer parfaitement et de comprendre le pulaar et le wolof.

Orange mettra à disposition ses modèles d’IA avec un accès gratuit pour des services publics tels que la santé et l’éducation. Le pulaar et le wolof, parlés respectivement par 30 et 16 millions de locuteurs, principalement en Afrique de l’Ouest, sont les premières langues ciblées par ce programme.

Après ces deux langues pilotes, le programme prévoit d’intégrer une centaine de langues africaines pour favoriser une inclusion numérique et offrir un accès équitable à l’intelligence artificielle pour toutes les populations.