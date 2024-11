Le Premier ministre a pris part, le mercredi 27 novembre 2024, à la cérémonie d’ouverture des travaux thématiques de la 16e édition du forum international Medays, au Maroc. Bah Oury a mis en avant les atouts économiques que la Guinée offre au monde entier. Il a aussi rappelé que son pays a un rôle important à jouer dans ce contexte.

Dans son discours, Bah Oury a fait savoir qu’il existe de vastes possibilités de participer à la redistribution géoéconomique et géostratégique du monde. “Nous devons tirer profit de ces atouts et savoir comment nous organiser”, a-t-il déclaré, soulignant les méthodes envisagées par son pays pour son repositionnement sur la scène internationale.

“La Guinée joue un rôle extrêmement important à cet égard. Sur le plan économique, nous possédons des ressources minières et stratégiques qui intéressent le monde entier. À nous de savoir comment les gérer et en tirer parti dans le cadre de la politique de repositionnement que nous sommes en train de développer”, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la situation interne sur le continent, Bah Oury a appelé à une coopération renforcée. Cela permettrait, selon lui, de créer un environnement de co-prospérité et de co-développement pour répondre aux attentes des jeunes qui recherchent des opportunités d’emploi.

“Je pense que cela est possible et nous avons tous les atouts nécessaires pour aller dans cette direction”, a conclu le Premier ministre.