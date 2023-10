La Guinée aura bientôt le plein contrôle de son code d’identification sur internet, le .GN. L’annonce a été faite en Conseil des ministres, vendredi 27 octobre 2023.

Le premier point abordé au cours de ce Conseil portait sur le rapatriement du code d’identification de la Guinée sur internet (.GN). Sur ce, «des félicitations ont été adressées au ministre des Postes et télécommunications et de l’économie numérique ainsi qu’à l’ensemble de son département et tous les acteurs qui se sont impliqués pour le rapatriement du point GN qui est devenu une réalité pour notre pays », a déclaré Ousmane Gaoual Diallo.

Le point GN est le nom du domaine ou le code d’identification de la Guinée sur internet. Son rapatriement est l’aboutissement de 29 longues années de vaines tentatives. « Ça nous a donné l’occasion en tant que ministre du secteur, d’adresser nos hommages et nos remerciements aux anciens ministres qui se sont succédé à la tête du département des Postes et Télécommunications et leur dire que c’est sur leurs tentatives répétées et c’est sur les embûches, les difficultés qu’ils ont rencontrées que nous avons pu développer nos stratégies qui nous ont permis à cet aboutissement. Ils ont été les premiers à se confronter aux difficultés qui ont été les leurs pendant de longues et laborieuses années ».

Par ailleurs, Ousmane Gaoual ajoute que la gestion du point GN par la Guinée est l’aboutissement de la volonté du président de la transition. Ce rapatriement contribuera à « la baisse des coûts de télécommunications et le redémarrage des activités de Guinée Télécom », précise Ousmane Gaoual Diallo.