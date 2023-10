Cette mission qui va séjourner en Guinée du 31 octobre au 1er novembre 2023, est conduite conjointement par le secrétaire général adjoint des Nations Unies et coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, Abdoulaye Mar Dieye, et la Sous-secrétaire générale des Nations Unies, administratrice adjointe et directrice du Bureau régional du PNUD pour l’Afrique, Ahunna Eziakonwa.

La délégation comprend, en outre, le directeur du Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et représentant résident du PNUD au Sénégal, Njoya Tikum, ainsi que leurs plus proches collaborateurs.

Selon son agenda, la délégation va rencontrer les plus hautes autorités guinéennes, les ambassadeurs accrédités en Guinée et divers partenaires dans le secteur du développement, les réseaux de femmes et les associations de jeunes, les représentants des institutions financières, et les chefs d’agences des Nations Unies.

« La visite de Mme Eziakonwa témoigne de l’importance que le PNUD accorde au soutien au peuple guinéen. Les défis actuels du pays et de la sous-région seront passés en revue avec les autorités, ainsi que les perspectives d’amélioration et de renforcement de l’appui aux femmes et aux jeunes à travers d’interventions transformatrices et efficaces dans des domaines clés, tels que le monde digital, la lutte contre les changements climatiques et la zone de libre-échange continentale africaine », précise le communiqué du représentant résident du PNUD en Guinée.