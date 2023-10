La comparution des victimes du massacre du 28 septembre a pris fin mercredi 25 octobre 2023, au tribunal de première instance de Dixinn. Désormais, le procès va connaître un nouveau tournant, dès lundi 6 octobre, les audiences reprendront par la comparution des témoins du parquet.

Depuis plus d’une année, ce sont des centaines de victimes qui ont livré leurs récits de leurs mésaventures par-devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé dans la Cour d’appel de Conakry. Parlant de cette phase qui vient de s’achever c’est-à-dire la comparution des victimes, Maître Halimatou Camara estime qu’elle est une preuve éloquente des atrocités commises et que d’une manière ou d’une autre la comparution de ces victimes a, largement contribué à la manifestation de la vérité.

« Les déclarations des différentes victimes prouvent qu’il y a eu beaucoup d’atrocités qui ont été commises. Leurs différentes déclarations ont éclairé la lanterne du tribunal et de tous les acteurs sur l’étendue des crimes et sur la variété des infractions qui ont été commises ce jour. Maintenant, il ne reste plus qu’à entendre celle des témoins. Il n’y aura pas que les témoins du parquet, il y aura certainement les témoins des parties civiles et certaines victimes. Après, il y aura la phase de la production des preuves et c’est à partir de là que nous aurons une idée de l’issue du procès».

À la question de savoir pourquoi certains dont les noms ont été cités n’ont pas comparu ? L’avocate explique que la procédure engagée par le parquet contre ces personnes est différente du procès en cours. « Je n’ai pas tous ces détails en ma possession, mais pour le moment, il y en a qui ont été dénoncés et c’est le procureur qui a engagé des poursuites contre eux. Par contre certains ont été inculpés, mais leur inculpation a été remise en cause dans la phase de l’instruction et pour ça, il n’y a pas eu de décision définitive pour le moment ».

En ce qui concerne les attentes par rapport aux témoins qui doivent comparaître, l’avocate de la partie civile répond : « C’est tout simplement la manifestation de la vérité. »