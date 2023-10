Bien qu’étant en exil, Alpha Condé ne compte pas rester en marge de l’actualité sociopolitique guinéenne. L’ancien président a brisé le silence à l’accession de l’assemblée générale du Rpg arc-en-ciel, ce samedi 28 octobre 2023.

Dans cette nouvelle sortie, Alpha Condé s’est attaqué au ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté qu’il accuse de faire partie des personnalités qui ont berné les Guinéens après le coup d’État. « Après le coup d’Etat, on vous a dit que le pouvoir a quitté la chambre pour venir au salon. Bon, mais tout le monde connaît la vérité aujourd’hui. Qu’est-ce qu’on vous dit aujourd’hui, certains comme Morissanda et d’autres là ? Ils disent : “Ah oui, on est d’accord avec le président pour faire un gouvernement d’union nationale”. Mais je vous ai dit que le RPG c’est un éléphant, donc les moustiques se fatiguent ».

Face à la ferveur des militants, l’ancien président déchu n’a pas oublié d’envoyer des piques aux cadres de son propre parti. « Il y a aussi des moustiques en notre sein, mais ce n’est pas important. Ces moustiques ne peuvent rien contre l’éléphant, n’écoutez pas le mensonge, suivez la voie du RPG. Voilà ce que je vais vous dire parce qu’il y a des gens qui racontent : “Oui, on n’a déjà formé un gouvernement d’union nationale avec l’accord du président”. Alors quand on vous dit ça, il faut rigoler », a-t-il ordonné à ses partisans.