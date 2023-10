Mercredi 25 octobre 2023, l’avocat Lanciné Sylla a été giflé dans la salle d’audience par Almamy Sékou Camara, procureur par intérim près le Tribunal de Première instance de Coyah, Almamy Sekou Camara. Face à cette situation, le Conseil de l’ordre des avocats a décidé de boycotter les procédures judiciaires dans tout le pays.

L’on sait que sans avocats, il n’y a pas de procès. Alors, les audiences dans les cours et tribunaux du pays connaîtront un arrêt durant 2 semaines à compter de ce vendredi 27 octobre 2023. La décision de boycotter toutes les procédures et sur toute l’étendue du territoire national a été prise en réunion extraordinaire et elle durera jusqu’au 13 novembre.

Il faut souligner que cette décision portera un coup dur au procès du 28 septembre 2009 et les procédures en cours à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Par ailleurs, un pool d’avocats a été constitué par le Barreau de Guinée. Il envisagera si nécessaire de poursuivre le procureur par intérim de Coyah qui a giflé leur confrère en pleine audience.

À suivre !