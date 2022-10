Dans le cadre de la mise en place du projet du Guichet Unique du Commerce Extérieur de Guinée (GUCEG), l’entreprise Webb Fontaine Guinée lance par le présent avis un appel à candidature pour le recrutement d’un (e) Statisticien(ne).

La fiche de poste de Statisticien(ne), est en annexe.

A Propos de Webb Fontaine

La société Webb Fontaine est leader mondial dans les domaines de la facilitation du commerce et de la sécurisation des recettes. Présente en Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique, la société se spécialise dans le développement et l’utilisation de technologies de pointe (telles que l’intelligence artificielle) en vue de fluidifier les échanges commerciaux et de moderniser les administrations.

La société dispose des plus grands centres de recherche et développement au monde, spécialisés dans le domaine du commerce extérieur.

Procédure de candidature

Les candidat(e)s intéressé(e)s par le présent avis de recrutement sont prié(e)s de faire parvenir les documents suivants à l’adresse mail [email protected]fontaine.com au plus tard le 10 Novembre 2022.

Les dossiers à faire parvenir par mail sont :

• Un Curriculum Vitae (CV) détaillé comportant trois références professionnelles au maximum (téléphone et adresses mail)

• Une lettre de motivation

Aucun dossier de candidature incomplet ne sera pris en considération.