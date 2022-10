La circulation a été fortement perturbée entre Hamdalaye et Bambéto, dans l’après-midi de ce vendredi 28 octobre 2022, à cause des échauffourées qui ont éclaté entre les jeunes et les agents des forces de l’ordre, juste après l’enterrement d’un jeune tué lors des dernières manifestations organisées par le FNDC.

Au moment où nous mettons cet article en ligne (18h), la zone est très chaude. Des échanges entre gaz lacrymogène et des jets de pierre se font remarquer à Hamdallaye pharmacie dans la commune de Ratoma.

En début de semaine, une autre manifestation de ce genre a éclaté à Bambéto. Là également, des accrochages ont lieu entre les jeunes qui faisaient face mordicus aux forces de sécurité.