Jean Claude Kassi Brou, conduit une délégation de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 28 au 30 octobre 2021. La délégation a été accueillie par le Morissanda Kouyaté, le tout nouveau chef de la diplomatie guinéenne, ce jeudi à l’aéroport international de Conakry-Gbessia.

En se prêtant aux questions des journalistes à sa descente d’avion, monsieur Kassi Brou a expliqué qu’il s’agit de rencontrer la junte pour une concertation relative à quelques décisions de l’organisation sous-régionale, la CEDEAO.

«Depuis le dernier sommet extraordinaire de la CEDEAO, il y a eu plusieurs actions et décisions qui ont été prises. Une charte a été produite et des nominations importantes ont été faites, le gouvernement se met en place progressivement. Nous sommes là pour rencontrer les autorités, faire le point de la situation et voir dans quelle mesure la CEDEAO peut accompagner de manière pratique et concrète le processus en cours».

L’objectif qu’on recherche, poursuit l’émissaire, «c’est de retrouver à travers la transition réussie, le retour à l’ordre constitutionnel. Nous espérons avoir de très bons échanges avec nos partenaires et amis Guinéens. Nous pensons qu’il y a eu des actes positifs qui sont été posés. Il y a encore des points sur lesquels nous allons continuer à échanger. Nous allons essayer de voir comment nous pouvons aider les autorités dans leur processus».

Aux yeux de la CEDEAO, «Il y a des actes positifs qui ont été posés», mais aussi. «Il y a des aspects qui continuent à faire l’objet de discussions », a le Président de la Commission de la CEDEAO.