La composition partielle du gouvernement de la transition est diversement appréciée par les citoyens guinéens. Si certains dénoncent la lenteur dans la procédure de la mise en place de ce gouvernement, d’autres par contre se disent préoccupés par le choix des hommes capables de sortir la Guinée de la crise.

Pour certains citoyens rencontrés ce mercredi 27 octobre 2021, cette lenteur risque d’instaurer le doute et créer un manque de confiance entre les autorités et la population.

Pour Alpha Bah, rencontré à la T6 dans la commune de Ratoma, ces nominations devraient se faire en un seul coup.

«Dans la charte de la transition, on nous a fait comprendre que ça sera un gouvernement de 25 personnes. Normalement après la nomination du Premier ministre, les autres membres du gouvernement devraient être nommer en une seule journée. Mais le faire partiellement peut créer des doutes entre les nouvelles autorités et nous la population», a-t-il lancé.

Contrairement à son prédécesseur, cet autre citoyen ne trouve aucun mal à cela. Plus tôt, il opte pour la nomination des hommes capables qui vont sortir la Guinée de cette crise.

«Il y a un peu de lenteur. Mais je me dit en vérité on a besoin juste des hommes capables de poser des actes afin de donner un nouveau départ pour une Guinée unis et prospère. Ils auront tellement à nommer parce qu’il faut chercher l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Qu’il le fasse sans précipitation. On a tout le temps qu’il faut pour ne pas reproduire les erreurs du passé», a affirmé Ousmane Camara.

Sur les 25 ministères et deux Secrétariats généraux que prévoit l’ossature du Gouvernement, seulement 12 ont été nommés, trois semaines après l’installation du Premier ministre.