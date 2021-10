Un jeune homme de 38 ans a tenté de se suicider en s’en prenant à sa partie géniale et à sa gorge, ce mercredi 27 octobre 2021, à Sannoun dans la préfecture de Labé. Cette tentative ayant échoué, il a été transporté à l’hôpital régional de Labé. Rencontré ce jeudi 28 octobre 2021, Docteur Bandian Kanboulan, le médecin qui s’est occupé de lui revient sur les détails.

«On a reçu ce patient du nom de Bah Abdoul Aziz, âgé de 38 ans, venant de Sannoun hier vers la soirée. Il a tenté de se suicider en s’égorgeant. Il a été emmené ici pour une plaie entro-cervicale, il a été pris en charge mais selon ses proches il n’est pas lucide, on a gardé le malade et on a fait une suture avec l’équipe de l’ORL, son pronostic vital n’es pas engagé d’abord, le taux d’hémoglobine est à 12 à peu prés, la normale, on estime qu’il va s’en sortir. D’un autre côté, il faut préciser qu’il a voulu couper sa partie géniale ça été également suturé», souligne le Dr Bandian Kanboulan

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé