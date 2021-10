Sur 25 départements ministériels, 5 sont pour le moment attribués aux femmes, dans le gouvernement de transition, en cours d’être mis en place. La présidente de l’association des victimes parents et amis du 28 septembre, se réjouit de ce début de parité.

«Je suis très heureuse du fait qu’aujourd’hui, on pense aux femmes. Et surtout parmi ces femmes, c’est la jeunesse qui est là, c’est très important et très intéressant. Cela nous donne de l’espoir. Mais il faudrait absolument que ça soit à part égal. Quand je dis à part égal, si c’est 20 ministres, qu’il y ait 10 femmes et 10 hommes. Donc il ne faudrait pas qu’on arrête à cinq (5) femmes », a suggéré l’activiste de la société civile.

Asmaou Diallo rassure que ces premières femmes nommées, seront à la hauteur afin de relever le défi.

« La femme, c’est l’amour, la femme est une éducatrice. Quand la femme s’engage, elle va à fond. Elle ne se laisse pas abattre, surtout quand on lui donne la chance de parler, d’aller sans qu’il n’y ait des difficultés. J’en suis sûr que les femmes qui ont été nommées, ne vont pas décevoir. Elles vont montrer leurs capacités. Car ce sont des femmes qui ont compris la souffrance des Guinéens», a-t-elle fait croire.

Pour finir, la présidente de l’AVIPA, invite les nouvelles autorités à de plus, avoir confiance à la couche féminine, afin de sortir la Guinée de l’ornière.