Dans sa communication faite via ses canaux de communication digitale, l’ancienne députée de la neuvième législature guinéenne, a fait remarquer qu’il y a parmi les personnes choisies par le Colonel Mamadi Doumbouya, des cadres de valeurs pour les avoir pratiqués, qui prennent ainsi le risque par devoir patriotique, de mettre leur crédibilité construite toute une vie durant, en jeu pour un moment déterminant de la vie de notre nation, afin de contribuer à ce voyage de la transition.

A en croire dame Domani Doré, membre du bureau politique du Rpg (ancien parti au pouvoir), ces cadres se retrouvent dans une traversée dont le but final est le retour à un ordre constitutionnel, par l’organisation d’élections inclusives, libres et transparentes dans un délai raisonnable sans perdre de vue, les équations à résoudre sur leur chemin.

A cet effet, précise l’ancienne ministre des Sports :«Nul besoin donc de leur rappeler que pour garantir ce type de réputation dans une atmosphère comme la nôtre, c’est-à-dire, sous nos cieux, il va falloir faire preuve d’intégrité et de loyauté à toute épreuve pour ne pas démordre des principes qui permettent de se regarder seul dans une glace malgré l’agitation habituelle. Car cet appel, vous le devez à un parcours personnel et surtout dignement construit en Guinée et ailleurs. Félicitations aux nouveaux promus et à venir. Que le bal de la transition exceptionnelle commence !»

Cette communication de ce membre du comité central du RPG arc-en-ciel, intervient au lendemain de la nomination de quatre ministres par le président Mamadi Doumbouya, qui rallonge ainsi la liste de l’équipe du premier ministre Mohamed Béavogui, à 16 cadres.

Mamadou Saïdou Diallo