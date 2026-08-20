AUJOURD’HUI : 20 août 2018, décès à Washington de Thierno Siradiou Bah

Né le 29 août 1948 à Labé, Thierno Siradiou Bah est l’un des fils de Thierno Saidou Companya Bah et de Nenan Kadidiatou Manda, fille de l’illustre Thierno Aliou Bhoubha Ndiyan.

Il est envoyé dès son jeune âge à l’école française d’abord à Koubia puis à Kouroula à Labé où il étudiera le collège et le lycée et obtiendra le baccalauréat avec mention « excellente ».

Il est admis à l’institut Polytechniques Gamal Abdel Nasser de Conakry avant de bénéficier d’une bourse pour les États Unis, où il obtiendra un master et un doctorat avant de s’y installer.

En 1997, il crée son portail internet Web Africa qui englobe plus d’une dizaine de site web dont : webguinee.net, webafriqa.net, webcote.net, webmande.net, webfuuta.net, campboiro.org, webamerica.com, webforet.net, webpuulaku.net, semanticafrica.net, etc. A ce jour, la quasi-totalité de ces sites web restent inaccessibles.

Dans ces sites web d’une richesse inégalable, Thierno Siradiou Bah met à disposition du grand public des éléments biographiques des personnalités guinéennes, des documents et livres d’une richesse inestimable, et plusieurs autres éléments historiques sur la Guinée.

Quelques éléments de ses nombreux portails web ont été récupérés et republiés sur les blogs Defte Fouta et AndalPulaaku.

Lundi 20 août 2018 alors qu’il traversait une rue près de chez lui à Washington, Thierno Siradiou Bah est heurté par un véhicule, gravement blessé il sera conduit à l’hôpital ou il sera déclaré mort aux environs de 23 heures.