À l’appel du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), plusieurs Guinéens de la diaspora ont manifesté ce samedi 28 septembre 2024, à New York. Munis de pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Non aux kidnappings, liberté pour Foniké Mengué » et scandant des slogans hostiles à la junte au pouvoir en Guinée, les manifestants ont dénoncé la disparition de Foniké Mengué et Billo Bah, portés disparus depuis le 9 juillet 2024.

« Foniké Mengué a initié le bruit citoyen dans les carrefours de Conakry pour demander aux autorités d’écouter les Guinéens, mais ont-elles écouté ? Non, elles n’ont écouté personne. Ce qui se passe chez nous ne se passe dans aucun autre pays au monde », a déploré le porte-parole des manifestants.

Poursuivant, il a critiqué la fermeture des médias, affirmant que cette décision vise à faire taire toutes les voix discordantes. « Ils disent que les journalistes ne font pas bien leur travail. Mais devons-nous pour autant fermer les médias ? En Guinée, actuellement, si tu n’es pas pour Mamadi Doumbouya, on te frappe, on te met en prison, on te fait disparaître », a-t-il dénoncé, invitant les Guinéens à ne pas rester les bras croisés face à ces événements.

« C’est à nous de prendre conscience, c’est aux Guinéens de dire non, comme en 1958. C’est aux Guinéens de rejeter cette gestion qui nous est imposée en Guinée et de réclamer le changement. Et pour que les choses changent, il faut que nous nous levions », a estimé ce responsable du FNDC.