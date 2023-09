A l’occasion de l’an 1 de l’ouverture du procès sur le massacre au Stade du 28 septembre en 2009, l’ambassadrice de l’Union européenne en Guinée, Mme Jolita Pons est revenue sur l’appui que cette organisation internationale apporte aux victimes de ces événements. Elle promet la continuité de ses actions dans ce sens jusqu’à ce que le verdict soit rendu.

Dans une vidéo publiée sur la page Facebook de la délégation de l’UE en Guinée, Jolita Pons a fait savoir que l’organisation internationale considère que la lutte contre l’impunité ou les violences basées sur le genre sont des priorités très importantes de sa politique extérieure dans la coopération avec les pays tiers. C’est pourquoi depuis 2011 elle soutient la FIDH et ses partenaires locaux tels que l’AVIPA et l’OGDH, dans la poursuite des plaidoyers en faveur de l’organisation du procès.

L’ambassadrice indique que l’UE a accentué son aide sur l’accompagnement juridique, psychologique et médical des victimes. C’est ainsi que depuis 2011, souligne l’ambassadrice : « Nous avons accompagné plus de 450 victimes de ces faits terribles de 2009. Il s’agit d’un financement de plus de 4 millions d’euros qui ont été alloués à la lutte contre l’impunité. »

Dans le cadre de la tenue du procès du massacre du 28 septembre, Mme Jolita Pons estime que ce qui est important c’est d’abord le fait que le traumatisme commis soit reconnu. « Si les crimes atroces restent impunis, cela ouvre une voix vers une récidive. Nous espérons vivement que la justice sera bientôt rendue. En attendant, nous allons continuer notre soutien à la FIDH et les partenaires locaux pour continuer ce que nous avons fait jusqu’à maintenant », a tenté de rassurer Mme Jolita Pons.