Fiduxis, firme d’audit et de conseil dont l’ambition est de devenir un acteur majeur du Conseil en Guinée, a annoncé aujourd’hui la promotion en qualité d’associés d’Ousmane Barry, Directeur général de Fiduxis Consulting et de Mariama Ciré Traoré, Directrice générale de Fiduxis Tax & Legal.

Ousmane Barry a rejoint Fiduxis en septembre 2021 en qualité de Directeur Consulting. Il possède 15 années d’expérience dans le management de la qualité et l’amélioration de la performance. Avant de rejoindre Fiduxis en 2021, Ousmane a été Consultant spécialiste en qualification de process industriels et en management de la qualité (projets, process, client et fournisseur) au sein de grandes entreprises françaises. Ousmane est titulaire d’un Master 2 en Contrôle, Instrumentation et Management des Systèmes de l’Université d’Orléans et d’un Master 2 en Mécanique et Ingénierie des Systèmes de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris 6. Il est par ailleurs Formateur certifié à la démarche Qualité et à l’optimisation des performances et Lead Auditor IRCA ISO 9001.

Mariama Ciré Traoré a, quant à elle, rejoint Fiduxis en septembre 2022 en qualité de Directrice des activités juridiques et fiscales. Elle évolue dans le conseil juridique et fiscal depuis 16 ans et a développé une solide expertise en conduite de missions à forte valeur ajoutée telles que la structuration juridique et fiscale des projets d’investissement, les dues diligences dans le cadre des opérations d’acquisition, l’assistance dans le cadre de la négociation fiscale et douanière des conventions minières et d’infrastructures, ainsi que des partenariats publics privés. Mariama Ciré est titulaire d’un Master I (Maitrise) en Droit des Affaires de l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I) et d’un Master II Professionnel, Spécialité Juriste Fiscaliste (Ancien DESS de Fiscalité Appliquée) de l’Université René Descartes (Paris V).

La promotion d’Ousmane et Mariama Ciré Traoré contribue à élargir l’offre de services du cabinet à l’attention des clients des secteurs privés et publics. Les deux nouveaux associés rejoignent dans l’actionnariat de Fiduxis les 3 associés actuels que sont :

Alhassane Bah , Associé fondateur et Managing Partner

Maazou Elhadji Issa, Associé responsable du pôle Management consulting,

Kadidjatou Bah , Associée responsable du pôle de compétence Capital humain

À propos de Fiduxis

Firme d’Audit et de Conseil créée en septembre 2011, Fiduxis compte actuellement 30 collaborateurs organisés autour de 5 unités d’affaires : l’audit et l’expertise comptable, le conseil juridique et fiscal, le consulting, le capital humain et la formation. La firme valorise l’expertise locale et l’expérience internationale de ses équipes, en respectant les standards les plus élevés dans les différents métiers de l’audit et du conseil.

Fiduxis est actuellement présent en Guinée et dans la sous-région avec un bureau en cours d’ouverture au Sénégal et très prochainement en Côte d’Ivoire.

Pour plus de renseignements, visitez : www.fiduxis.com.