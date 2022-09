Le procès des évènements du 28 septembre 2009, a été ouvert ce mercredi 28 septembre 2022, au tribunal ad hoc de Dixinn, en présence de tous les accusés excepté Alpha Amadou Baldé et le général Toto Camara.

Dès l’entame du procès le président de la Cour a ordonné qu’on appelle les accusés à la barre. De Moussa Dadis Camara, président de la junte au moment des faits au colonel Moussa Thiégboro Camara qui était jusqu’au mois de février 2022, chargé des Services spéciaux à la présidence de la République de Guinée.

Tous ont répondu présent à l’appel excepté le général Toto Camara qui est décédé et Alpha Amadou Baldé. Selon le parquet, ce dernier avait été libéré depuis 2011 et un procès verbal avait été dressé à cet effet.

Comme indiqué sur l’image ci-dessus, l’ancien Chef de la junte, vêtu d’un boubou blanc, le colonel Moussa Tiégboro Camara et quatre autres occupent la première place du box. Tomba Diakité aussi vêtu en blanc et d’autres qui occupent la seconde rangée.

Au nombre de douze, ces personnes sont accusées des faits de meurtres, assassinats, viols, pillages, incendies volontaires, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agent de la force publique, tortures enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en dangers, violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention illégale de matériels de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions.