Après la rencontre de prise de contact tenue hier, la Haute Autorité de la Communication (HAC) convie les partis politiques et les organisations de la société civile au tirage au sort qui déterminera l’ordre de passage dans le journal de campagne de la RTG. L’opération est prévue ce vendredi 29 août 2025 à 15h, au siège de l’institution.

Sont concernés les partis politiques, les plateformes de la société civile ainsi que les mouvements de soutien enregistrés lors de la rencontre du mercredi 27 août 2025.

“Ce tirage au sort, qui déterminera l’ordre de passage dans le journal de campagne de la RTG, est prévu le vendredi 29 août 2025 à 15h au siège de la HAC. La présence de tous est souhaitée”, a indiqué la Haute Autorité.

La campagne référendaire se tiendra du 31 août au 18 septembre 2025. Le scrutin est fixé au 21 septembre 2025.