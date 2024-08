Le gouvernement guinéen a résilié le contrat de rénovation des hôtels de l’Indépendance à Conakry et Bel Air à Boffa, initialement confié à la société sud-africaine SNA, en raison du non-respect des engagements. Cinq ans après la signature du contrat en 2019, les deux sites, destinés à redevenir des références dans l’hôtellerie guinéenne, restent dans un état d’abandon.

Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, Moussa Moise Sylla, s’est rendu ce mardi 27 août 2025, sur le site de l’hôtel de l’Indépendance pour évaluer la situation. Le constat est sans appel : “Le constat sur le terrain est révoltant”, a-t-il déclaré, pointant du doigt l’absence totale de travaux malgré les délais impartis et les engagements pris par SNA. Le projet initial prévoyait non seulement la rénovation complète des deux hôtels, mais aussi la construction d’une tour de 18 étages et d’une plage à Conakry. Cependant, aucune avancée concrète n’a été réalisée sur ces chantiers.

Devant cet échec, le gouvernement a décidé de résilier le contrat et de rechercher activement de nouveaux investisseurs. “Le boulevard est ouvert pour d’éventuels investisseurs plus sérieux ayant vraiment les moyens qu’il faut pour sortir ces sites de leur léthargie,” a affirmé le ministre Moussa Moise Sylla, soulignant l’importance de ces établissements pour l’image et le patrimoine de la Guinée.

L’hôtel de l’Indépendance, construit en 1947, est un symbole historique qui a accueilli des figures de renom, telles que l’ancien président français Jacques Chirac et le président sénégalais Abdou Diouf. Quant à l’hôtel Bel Air, il représente un atout touristique majeur pour la région de Boké. La relance de ces projets est donc une priorité pour le gouvernement guinéen, qui souhaite transformer ces hôtels en vitrines du tourisme national.

Le ministre Sylla a également insisté sur la nécessité de trouver des partenaires possédant non seulement les capacités financières, mais aussi une expertise managériale solide pour redonner vie à ces établissements emblématiques. “Ces patrimoines sont d’une importance capitale pour la République de Guinée”, a-t-il rappelé, appelant à un engagement ferme pour restaurer et valoriser ces sites.

Le gouvernement guinéen s’engage à explorer toutes les opportunités pour redonner à ces hôtels leur prestige d’antan, en en faisant de nouveau des symboles forts du tourisme guinéen.