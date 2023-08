Le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinéen (UFDG), Cellou Dalein Diallo, sera bientôt de retour en Guinée. C’est le vice-président de cette formation politique Fodé Oussou Fofana, qui a donné cette assurance le week-end dernier à Conakry.

“Notre président c’est Cellou Dalein Diallo. Bientôt il sera parmi nous”, a annoncé Fodé Oussou.

Profitant de la tribune de l’Assemblée générale hebdomadaire de son parti, le vice-président de l’UFDG rassure que la victoire de Dalein est proche. Si le CNRD organise des élections crédibles et transparentes, Fodé Oussou Fofana est convaincu que Cellou Dalein Diallo sera le prochain président de la Guinée.

“Si les élections sont organisées, Cellou sera candidat et il sera le président dans ce pays. Et il va gouverner pour tous les Guinéens et avec tous les partis politiques. Il va gouverner avec les personnes compétentes”, a fait savoir M. Fofana.

Depuis l’exil, Cellou Dalein Diallo ne cesse de réclamer de la junte “des garanties” pour sa sécurité afin de pouvoir rentrer en Guinée.

Dans une récente interview sur TV5 Monde, le Premier ministre, Bernard Goumou, a fait savoir que le président de l’Ufdg peut revenir dans son pays s’il le souhaite. «Je suis surpris d’entendre que M. Cellou Dalein Diallo demande des garanties pour rentrer dans son pays. Pour moi, Cellou Dalein Diallo est libre de revenir en Guinée comme il le souhaite. À ma connaissance, il n’y a pas un mandat d’arrêt contre Cellou Dalein Diallo. Ce qu’il faut retenir, il faut savoir que si Cellou Dalein Diallo a des démêlés avec la justice guinéenne, qu’il vienne s’exprimer devant cette justice. Mais, moi, en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, je n’ai pas de prise sur les dossiers judiciaires».