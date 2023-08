Le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation s’est prononcé ce lundi 28 août 2023 sur la mobilisation financière destinée à la prise en charge du chronogramme de la transition guinéenne. Si certains acteurs politiques parlent d’un glissement du calendrier électoral, le ministre Mory Condé estime que le gouvernement est en train de respecter ces engagements. Il affirme que les autorités actuelles du pays sont en train de mettre tout en œuvre pour rester dans le délai.

“Nous avons totalement achevé le premier point du scénario de retour à l’ordre constitutionnel, évalué à 5 167 milliards aujourd’hui. Le recensement général de la population, d’une valeur de 330 milliards, est désormais complètement financé et en cours d’exécution par le ministère du Plan et de la Coopération. En ce qui concerne le recensement administratif à vocation d’état civil, juste 48 heures après la signature de l’accord entre la Guinée et la CEDEAO, le président a donné l’instruction de trouver les fonds nécessaires, soit 60 milliards, provenant du budget de la présidence. Ces activités ont démarré en 2022 avec un financement de 400 milliards en janvier 2023. En ce moment, environ 100 milliards sont disponibles et en cours d’utilisation. Pour l’élaboration de la nouvelle constitution, un budget de 470 milliards a été alloué, dont plus de 70% ont été utilisés. Ainsi, le gouvernement honore ses engagements et progresse dans le respect des délais. En fait, nous sommes même en légère avance par rapport au chronogramme convenu avec la CEDEAO. Il est donc sûr de dire que nous avons une marge de progression considérable, à moins d’éléments contraires”, a affirmé Mory Condé dans l’émission Mirador sur la radio Fim FM.

“Jusqu’à présent, il convient de saluer l’engagement sincère du gouvernement qui a rassemblé plus de 100 milliards pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel. Notre collaboration avec la CEDEAO est en cours, et elle a entrepris d’importants efforts auprès de partenaires techniques et financiers pour mobiliser ces fonds. Dans la suite des opérations, les partenaires vont apporter leurs contributions afin de garantir une avancée rapide vers les différentes élections. Nous en appelons aux acteurs politiques pour qu’ils fassent entendre leur voix auprès des institutions et ainsi nous aider à accélérer le processus. Cependant, une fois de plus, avec les ressources actuelles, nous continuerons à mettre en œuvre les activités telles qu’elles ont été définies en attendant les apports restants”, a-t-il conclu.