Alors que le CNRD s’apprête à célébrer le deuxième anniversaire de son accession au pouvoir, la classe politique reste divisée sur le bilan de sa gestion du pouvoir. A l’Union des forces républicaines (UFR), les responsables dressent un bilan globalement “négatif” de la junte au pouvoir.

Pour Fodé Baldé le responsable à la communication de l’UFR, la meilleure façon de faire le bilan du CNRD, c’est de comparer le discours du Colonel Mamadi Doumbouya prononcé le 5 septembre 2021 et les actes posés sur le terrain.

“On nous a dit le 5 septembre qu’aucun guinéen ne va mourir désormais à cause de la politique. Est-ce que des Guinéens ne sont pas morts? On nous a dit que la justice sera la boussole, aujourd’hui nous avons des acteurs politiques et de la société civile qui sont contraint en exil, il y a des gens qui sont détenus et qui demandent d’être jugés. Aujourd’hui, dans tous les secteurs d’activité, les magistrats, les partis politiques, les enseignants tout le monde est allé en grève. Donc pour moi, le bilan est négatif”.

Selon Fodé Baldé, la refondation et gouverner autrement, sont des simples “slogans” utilisées par la junte pour “tromper” la vigilance de Guinéens.

“Notre pays est bâti sur le travail, justice et solidarité. Refonder la Guinée, c’est rebâtir notre pays sur ces trois valeurs. Mais c’est sous le CNRD qu’on a mis ici toute une administration à la retraite sans penser à une transition générationnelle ou avoir la maîtrise du fichier de la Fonction publique”, a fustigé le responsable à la communication de l’UFR dimanche 27 août 2023 dans “Au fil de la transition” sur FIM FM.

Pour ce qui est des infrastructures routières que le CNRD est en train de réaliser, ce proche de Sidya soulève des inquiétudes par rapport à l’efficacité des travaux. Le Premier ministre Dr Bernard Gomou a annoncé la semaine dernière que le gouvernement de la transition est déjà à 2 252 kilomètres de routes bitumées à travers le pays.

Est-ce que les infrastructures réalisées respectent les normes ? Est-ce qu’elles reflètent le montant débloqué par le gouvernement pour faire le travail ? C’est entre autres des questions que se pose Fodé Baldé.