Zinedine Zidane : « J’ai refusé toutes les propositions pour l’équipe de France », le rêve devient réalité

C’est désormais officiel. Zinedine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. L’ancien entraîneur du Real Madrid succède à Didier Deschamps à la tête des Bleus, ouvrant un nouveau chapitre de l’histoire du football français.

L’annonce a été faite ce mardi 28 juillet 2026 par le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo. Âgé de 54 ans, l’ancienne légende des Bleus s’est engagée pour un contrat de quatre ans, qui prendra effet le 1er août prochain.

Selon RMC Sport, Zinedine Zidane percevra un salaire fixe de 300 000 euros par mois, soit 3,6 millions d’euros par an. À cette rémunération pourront s’ajouter des primes portant ses revenus jusqu’à 450 000 euros mensuels, soit 5,4 millions d’euros par an.

Présenté officiellement dans ses nouvelles fonctions, Zinedine Zidane a d’abord adressé ses remerciements aux dirigeants de la Fédération française de football ainsi qu’à l’ensemble de ses collaborateurs.

« Je voudrais vous remercier pour votre confiance, remercier le COMEX dans son ensemble, avec qui on a échangé ce matin, et remercier aussi tous les salariés de la Fédération française de football pour leur travail au quotidien. Si cette Fédération fonctionne aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il y a une belle équipe derrière. Je pense à tout le monde aujourd’hui. »

Très attendu à la tête des Bleus depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane a confié que cette nomination représentait l’aboutissement d’un rêve qu’il nourrissait depuis plusieurs années.

L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a révélé avoir décliné plusieurs offres de clubs afin de rester disponible pour cette opportunité.

« C’est pour moi une continuité, quelque part un rêve. Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai eu des propositions pendant ces quatre ou cinq années où j’ai arrêté d’entraîner. Je les ai toutes refusées pour l’équipe de France. Parce que l’équipe de France, c’était la seule chose que je voulais faire après ma carrière et après mon expérience avec le Real Madrid. »

Pour le champion du monde 1998, cette nomination revêt une dimension particulière, tant son histoire est intimement liée au maillot bleu.

« Je l’ai connue gamin. J’ai commencé chez les jeunes, j’ai franchi toutes les étapes jusqu’à arriver en équipe de France A. C’est le sommet. Il n’y a pas d’autre mot. »

Conscient de l’héritage laissé par Didier Deschamps, Zinedine Zidane entend s’inscrire dans la continuité des succès de la sélection française. Le nouveau sélectionneur affiche une ambition sans détour : maintenir les Bleus parmi les meilleures nations du football mondial.

« Aujourd’hui, j’ai l’opportunité d’être le sélectionneur de cette équipe et je vais tout donner pour qu’elle continue à gagner. C’est la seule chose qui m’anime : travailler pour que l’équipe de France continue à gagner. »

Avec l’arrivée de Zinedine Zidane sur le banc des Bleus, la Fédération française de football ouvre une nouvelle ère. Désormais, tous les regards sont tournés vers les premiers choix du technicien français et les défis qui l’attendent, avec une ambition intacte : conduire l’équipe de France vers de nouveaux sacres sur la scène internationale.